La dette publique française frôle les 3.000 milliards d'euros en 2022

La dette publique de la France en 2022 a augmenté à 2.950 milliards d'euros sur fond d'aide à l'Ukraine, rapporte l'Institut français de la statistique. 28.03.2023, Sputnik Afrique

En France, la dette publique s’est élevée à 2.950 milliards d’euros fin 2022, soit une hausse de 126,4 milliards, a annoncé le 28 mars l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)."La dette au sens de Maastricht des administrations publiques, soit la dette brute consolidée en valeur nominale, augmente de 126,4 milliards d’euros en 2022 pour s’établir à 2.950 milliards d’euros", précise l’Insee dans son communiqué.Dans le même temps, la dette publique a légèrement diminué en pourcentage: de 112,9% du PIB fin 2021 à 111,6% fin 2022. Le déficit budgétaire est passé dans le même temps de 6,5%du PIB à 4,7% du PIB.Ce nouveau bilan arrive alors que la France ne cesse de fournir des armes à l’Ukraine -des canons tractés de 155 mm, des systèmes antiaériens Crotale, des canons automoteurs CAESAR, des armes sol-air et antichar et des blindés. L’Italie et la France se proposent de fournir au printemps des systèmes antiaériens développés en commun: les Samp/T-Mamba.En septembre, Gabriel Attal, ministre délégué aux Comptes publics au ministère français des Finances, avait annoncé qu’en 2022, le service de la dette avait coûté au Trésor public 18 milliards d'euros de plus qu'en 2021. Selon lui, le service de la dette coûtera à la France 51,7 milliards d'euros en 2023.

