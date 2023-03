https://fr.sputniknews.africa/20230328/derive-autoritaire-un-enseignant-se-dit-suspendu-pour-critique-de-la-politique-africaine-de-paris-1058337355.html

"Dérive autoritaire": un enseignant se dit suspendu pour critique de la politique africaine de Paris

En raison de ses "critiques de la politique africaine de la France", le professeur Franklin Nyamsi d’origine camerounaise a annoncé avoir été suspendu pour... 28.03.2023, Sputnik Afrique

Après avoir annoncé sa suspension par le ministère, le professeur Franklin Nyamsi, d’origine camerounaise, a mis en exergue auprès de Sputnik la tendance "autoritaire" de Paris ces dernières années:En effet, le professeur agrégé de philosophie, natif du Cameroun, a annoncé le 25 mars qu’il avait été sanctionné par le ministère français de l’Éducation nationale. Il a expliqué sur les réseaux sociaux avoir reçu une "notification d'une sanction disciplinaire de suspension temporaire de trois mois de [ses] fonctions professorales en France". Selon le blogueur panafricaniste, le ministre Pap Ndiaye lui "reproche explicitement [ses] critiques de la politique africaine de la France".Ce, alors qu’il a dit avoir "toujours exercé [son] devoir d'intellectuel engagé pour l'émancipation des peuples africains, pour le respect de l'État de droit, pour le respect des libertés fondamentales de la personne humaine".Pas à venirLe professeur de philosophie envisage de contester en justice la sanction disciplinaire et dit être éventuellement prêt à déposer le dossier auprès de la Cour européenne des droits de l’homme."Depuis 2021, ça fait bientôt trois ans que je suis défendu par un collectif d'avocats et qu'il a été décidé que nous intervenions auprès des tribunaux, toutes les actions nécessaires pour faire suspendre, pour dénoncer, pour s'opposer à cette décision, nous sommes prêts à aller jusqu'à la Cour européenne s'il le faut", assure-t-il.Carrière universitaireÉcrivain et professeur de philosophie ivoirien et français d'origine camerounaise, Franklin Nyamsi a obtenu son doctorat à l'université Charles de Gaulle-Lille 3. Il a enseigné dans divers lycées au Cameroun, en Côte d'Ivoire et dans des établissements français à Nantes, Lille et Rouen.En décembre 2021, selon Afrique sur 7, l'université de Rouen, où il enseignait, a décidé de se séparer de lui. Franklin Nyamsi a annoncé lui-même que lui étaient retirés ses services d'enseignement en classes préparatoires aux métiers du professorat, en raison de ses "opinions politiques exprimées sur la politique française" sur ses sites Internet.Dans l’annonce postée le 25 mars, l’homme indique également avoir été "l'objet de nombreuses convocations disciplinaires depuis mai 2021 pour les mêmes raisons alléguées".

