Biden plaisante sur de la glace avant de commenter la fusillade mortelle dans une école – vidéo

"Je suis venu ici parce que j'ai entendu dire qu'il y avait de la glace aux pépites de chocolat": c’est ainsi que Joe Biden a débuté son discours sur la... 28.03.2023, Sputnik Afrique

Alors que le chef d’État américain devait commenter la fusillade survenue la veille dans une école de Nashville, il a commencé par une blague incongrue.En fin du compte, il est revenu sur le sujet, notamment la fusillade survenue dans l'école paroissienne primaire de la ville Nashville, qui a eu lieu le 27 mars. Une personne transgenre de 28 ans a tué par balle trois enfants et trois adultes avant d’être abattue, selon la police locale.Le Président américain a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et également remercié les policiers pour leur réaction rapide.Geste inconvenantLe dirigeant américain a ainsi été épinglé pour sa réaction inopportune à une tragédie mortelle pour une nouvelle fois. En mai dernier, il s’est rendu dans une école primaire au Texas, tout juste après une fusillade ayant fait 19 morts.Accompagné de sa femme et d’agents de sécurité, il marchait devant les habitants indignés qui scandaient "Faites quelque chose!" par rapport à l’incident. En réponse, le locataire de la Maison-Blanche a levé le pouce, prononçant "Nous le ferons" et est monté dans sa voiture. Ce geste a suscité la colère sur les réseaux sociaux.

