Une partie du code source de Twitter aurait fuité en ligne il y a des mois

Des fractions du code source du réseau social Twitter ont été partagées gratuitement sur GitHub, une plateforme en ligne pour les développeurs de logiciels il y a plusieurs mois. Elles n’ont été retirées que le 24 mars, a annoncé The New York Times. Le journal se réfère à un dépôt juridique émis par Twitter, propriété du milliardaire Elon Musk.La découverte de cette fuite survient alors que M.Musk a promis en mars de rendre public une partie du code utilisé par Twitter pour recommander des tweets d'ici le 31 mars, afin qu'il puisse être examiné par n'importe qui et examiné pour d'éventuelles failles.Dans le même temps, Elon Musk s'est inquiété de la possibilité de fuites et de vols par d'anciens employés mécontents lors de ses licenciements massifs. Pour rappel, environ 75% des 7.500 employés de Twitter ont démissionné ou été licenciés depuis que le milliardaire a acheté Twitter en octobre pour 44 milliards de dollars. Ces derniers mois, le réseau social a empêché les ingénieurs d'apporter des modifications à son code avant les licenciements, de peur que quelqu'un ne sabote la plateforme en sortant.Identifier impérativement l’auteur de la fuiteLa société de M.Musk a demandé au tribunal du district américain de la Californie du Nord d’ordonner à GitHub d’identifier la personne qui a partagé le code, ainsi que ceux qui l’ont téléchargé, précise le quotidien américain.Lapersonne responsable de la fuite serait un ancien fonctionnaire de Twitter qui aurait démissionné en 2022.Son pseudonyme serait "FreeSpeechEnthusiast" sur GitHub, toujours selon le dépôt juridique de Twitter. Son profil sur GitHub montre une seule contribution à la plateforme début janvier. Le profil reste en ligne, conclut le quotidien.Les entreprises technologiques veillent généralement à protéger leur code source parce qu’il peut avantager leurs concurrents ou révéler des failles de sécurité dont les pirates informatiques pourraient se servir pour extraire les données des utilisateurs ou de supprimer le site, rappelle The New York Times.

