Une manifestation contre la réforme judiciaire dégénère en Israël - images

Plusieurs milliers de manifestants sont sortis dans les rues en Israël pour protester une énième fois contre la réforme judiciaire. Ils ont réussi à forcer le... 27.03.2023, Sputnik Afrique

Des milliers de personnes ont manifesté à Tel-Aviv dans la nuit du 26 au 27 mars après le limogeage par le Premier ministre Benyamin Netanyahou de son ministre de la Défense, partisan d'une pause dans la réforme judiciaire controversée voulue par le gouvernement.Cette annonce a suscité une nouvelle vague de protestation, après 12 semaines de manifestations régulières. La mobilisation a été émaillée de heurts entre forces de l’ordre et participants, ainsi que de violences urbaines.La police a eu recours à des canons à eau pour disperser les manifestants, alors que ceux-ci construisaient des barricades et incendiaient des pneus.Munis de drapeaux bleu et blanc, des manifestants ont scandé des slogans comme "Bibi dégage!", reprenant le surnom de Benyamin Netanyahou. Devant sa résidence à Jérusalem, ils ont réussi à forcer le cordon de police.D’autres rassemblements spontanés ont également eu lieu dans d'autres villes du pays comme à Haïfa et à Beer-Sheva, selon les médias locaux.Sur fond de cette réaction de la population, le Président israélien a appelé le gouvernement à arrêter immédiatement l'adoption de la réforme judiciaire.Réforme controverséeSelon le Premier ministre Benyamin Netanyahou, le gouvernement israélien prévoit d'adopter une partie clé du projet de loi dans les prochains jours.En janvier, le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, a lancé un ensemble de réformes qui limiteraient l'autorité de la Cour suprême en donnant au cabinet le contrôle sur la sélection des nouveaux juges, ainsi qu'en permettant à la Knesset (Parlement) d'annuler les décisions du tribunal à la majorité absolue.À la mi-février, celle-ci a approuvé la première partie de la législation. La seconde moitié a été approuvée par la commission Constitution, loi et justice de la Knesset, début mars.Les opposants à la réforme affirment qu'elle sapera la démocratie en Israël et placera le pays au bord d'une crise sociale et constitutionnelle.

