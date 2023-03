https://fr.sputniknews.africa/20230327/lotan-a-fait-de-lukraine-un-grand-camp-militaire-selon-moscou-1058329303.html

L’Otan a fait de l’Ukraine "un grand camp militaire", selon Moscou

Le nombre de mercenaires étrangers dans les rangs des bataillons nationalistes ukrainiens et les livraisons permanentes d’armes à Kiev montrent que l’Ukraine... 27.03.2023, Sputnik Afrique

En raison de leur aide militaire accordée à Kiev, les pays de l’Otan sont devenus de vrais participants au conflit en Ukraine, estime le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev dans une interview accordée au quotidien Rossiskaïa Gazeta.Il rappelle aussi que des instructeurs et des conseillers de l’Otan forment des militaires ukrainiens alors que des mercenaires se battent dans les rangs des bataillons néonazis.L’Otan utilise l’UkraineCommentant récemment la décision de Londres d’envoyer à Kiev des munitions à uranium appauvri, Vladimir Poutine a constaté l’intention de l'Occident "de faire la guerre à la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, non pas en paroles, mais en actes".Parlant des stratégies expansionnistes de l’Otan, Vladimir Poutine a également dénoncé, dans une interview accordée à la chaîne russe Rossiya 1, une tentative de l’Alliance atlantique de construire face à la Russie "un nouvel axe, semblable à celui créé dans les années 1930 par les régimes fascistes d'Allemagne et d'Italie et le Japon militariste".

