https://fr.sputniknews.africa/20230327/la-coree-du-nord-tire-deux-missiles-balistiques-vers-la-mer-du-japon-1058326517.html

La Corée du Nord tire deux missiles balistiques vers la mer du Japon

La Corée du Nord tire deux missiles balistiques vers la mer du Japon

Selon Séoul, deux missiles balistiques de courte portée ont été tirés ce 27 mars par la Corée du Nord. Leur lancement intervient après que Pyongyang a testé un... 27.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-27T07:30+0200

2023-03-27T07:30+0200

2023-03-27T07:35+0200

corée du nord

missiles

essais

japon

corée du sud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/13/1058240006_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_c135f72b73ff1737cd4e8e66b8ffd722.jpg

La Corée du Nord a tiré lundi deux missiles balistiques à courte portée vers la mer du Japon, les derniers tests d'armement en date d'une longue série ces dernières semaines, selon l'armée sud-coréenne. Les missiles ont parcouru chacun environ 370 kilomètres, selon la même source. L'armée sud-coréenne a également annoncé un renforcement de sa surveillance contre de nouveaux lancements, et maintenir ses capacités à "répondre de manière écrasante à toute provocation". Le ministère japonais de la Défense a lui aussi confirmé le lancement. Les deux missiles seraient tombés en dehors de la zone économique exclusive du Japon, ont affirmé des responsables du ministère cités par des médias japonais. Ces lancements interviennent alors que Séoul et Washington effectuent un exercice conjoint de débarquement amphibie, quelques jours seulement après avoir conclu jeudi leurs plus grands exercices militaires conjoints en cinq ans. L'armée nord-coréenne a mené ses propres exercices militaires, notamment en testant ce qu'elle a présenté comme un nouveau "drone d'attaque nucléaire sous-marin", et en lançant son deuxième missile balistique intercontinental (ICBM) de l'année.

corée du nord

japon

corée du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

corée du nord, missiles, essais, japon, corée du sud