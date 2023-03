https://fr.sputniknews.africa/20230326/trois-naufrages-font-une-trentaine-de-morts-parmi-les-migrants-au-large-de-la-tunisie-1058325841.html

Trois naufrages font une trentaine de morts parmi les migrants au large de la Tunisie

Trois naufrages font une trentaine de morts parmi les migrants au large de la Tunisie

Au moins 29 migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne sont morts noyés, après le naufrage de leurs embarcations au large de la Tunisie. 26.03.2023, Sputnik Afrique

Plusieurs embarcation de fortune transportant des réfugiés d'Afrique subsaharienne ont fait naufrage au large de la Tunisie lors d'une traversée illégale vers les côtes italiennes, faisant au moins 29 morts, ont annoncé, ce dimanche 26 mars, les autorités tunisiennes. Dans une première opération, les unités de la Garde maritime à Mahdia ont réussi, le 25 mars, à repêcher les corps de huit personnes et à secourir 11 autres, a précisé le porte-parole de la Garde nationale, Houssem Eddine Jbabli, dans un communiqué. En outre, 19 corps ont été récupérés par un bateau de pêche tunisien à 36 miles au large des côtes tunisiennes après le naufrage de leur embarcation, tandis que deux autres corps ont été repêchés sur les côtes de Sfax (Centre) par deux bateaux de pêche dans deux opérations distinctes, fait remarquer la même source. Et d'ajouter qu'une source de la Garde maritime a affirmé que l'embarcation transportant des migrants illégaux était partie des côtes de la ville de Jebeniana (gouvernorat de Sfax). Les eaux territoriales tunisiennes et libyennes sont considérées comme une zone de transit pour la plupart des embarcations de migrants clandestins vers l'Europe. Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) relève que 149 migrants clandestins sont morts noyés depuis le début de l'année 2022 au large de la Tunisie, rappelant qu'entre 2017 et 2021, un total de 42.703 hommes et 1.251 femmes ont atteint les côtes italiennes, sachant que 53.524 migrants irréguliers ont échoué à rejoindre le territoire italien au cours de la même période.

