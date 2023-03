Les militaires russes contrôleraient toute l’usine d’Artiomovsk, où Zelensky a été en visite - vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20230326/les-militaires-russes-controlent-toute-lusine-dartiomovsk-ou-zelensky-etait-en-visite--1058319047.html

Le territoire de l'usine de traitement des métaux non ferreux (AZOM) à Artiomovsk (Bakhmout) se trouve désormais sous le contrôle des forces russes, a indiqué... 26.03.2023, Sputnik Afrique

Les troupes russes se sont totalement emparées des ateliers de l'usine de traitement des métaux (AZOM) d'Artiomovsk (Bakhmout), a fait savoir un correspondant de Sputnik.Une vidéo de l’agence d’information montre l’ensemble du site sous le contrôle des militaires du groupe privé Wagner. Il s’agit du site industriel où le Président ukrainien s'était rendu en décembre 2022 pour récompenser des soldats de Kiev.Selon les combattants russes qui ont pris d'assaut l'usine, il y avait plusieurs abris dans ses ateliers dans lesquels les troupes ukrainiennes pouvaient se cacher des tirs d'artillerie et des frappes aériennes. Par ailleurs, l’arrivée des forces russes était totalement inattendue pour l’armée de Kiev, indiquent-ils.Le 17 mars, les forces russes avaient réussi à prendre pied dans les bâtiments de l'usine Vostokmach, située dans la partie nord de l'usine de traitement des métaux non ferreux d'Artiomovsk (AZOM). Ensuite, ils ont continué à avancer plus profondément dans le site.Le 20 mars, le fondateur du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a annoncé que les membres de cette formation contrôlent environ 70% de la ville concernée.D’importantes pertes pour KievDepuis plusieurs semaines, la bataille fait rage à Artiomovsk, zone du Donbass contrôlée par Kiev. C’est un endroit stratégique pour l’approvisionnement des troupes ukrainiennes. Les forces russes ont coupé toutes les routes à chaussée ferme menant dans la localité. Le Président Zelensky avait précédemment déclaré que l’armée ukrainienne ne quitterait pas la ville.D’après le patron de Wagner, les pertes ukrainiennes dans le secteur se chiffrent en milliers, "environ 10 à 11.000 hommes par mois". Malgré cela, l’armée de Kiev se prépare à une contre-offensive dans la région, a-t-il assuré.À la mi-mars, 50.000 soldats ukrainiens étaient stationnés dans la région d’Artiomovsk, dont 12.000 à 20.000 dans la ville même, a estimé M.Prigojine.

