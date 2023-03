https://fr.sputniknews.africa/20230326/le-top-10-des-pays-les-plus-heureux-dafrique-1058322971.html

Le top 10 des pays les plus heureux d'Afrique

Maurice, Algérie, Afrique du sud… Cette infographie de Sputnik présente les dix pays les plus heureux d’Afrique selon le Rapport sur le bonheur dans le monde... 26.03.2023, Sputnik Afrique

Dix États africains figurent parmi les 100 pays les plus heureux du monde classés dans le World Happiness Report 2023. Le rapport s'appuie sur des enquêtes menées dans plus de 150 pays et repose sur six critères: le revenu (PIB par habitant), le soutien social, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté de faire des choix de vie individuels, la générosité et l'absence de corruption.

