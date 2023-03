https://fr.sputniknews.africa/20230326/le-honduras-rompt-avec-taiwan-et-reconnait-pekin-1058318665.html

Le Honduras rompt avec Taïwan et reconnaît Pékin

Le Honduras rompt avec Taïwan et reconnaît Pékin

Quelques heures après avoir annoncé la rupture des liens diplomatiques avec Taïwan, le Honduras a déclaré soutenir le principe d’une seule Chine et a aussi... 26.03.2023, Sputnik Afrique

Le Honduras a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan le 25 mars et les a établies avec la Chine.Elle accompagne son court message d'une photo du ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, serrant la main à son homologue hondurien Enrique Reina, actuellement à Pékin.Taipei n'est désormais plus reconnu que par 13 Etats dans le monde. Dans un communiqué publié samedi soir, le chef de la diplomatie hondurienne a indiqué qu'il avait "communiqué à Taïwan la décision de rompre les relations diplomatiques" "sur instruction" de la présidente du Honduras, Xiomara Castro."Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois", a poursuivi le ministère, ajoutant qu'il s'engageait à partir de samedi à ne plus avoir de relation ou de contact à caractère officiel avec Taïwan.

avec AFP

avec AFP

