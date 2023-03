Un vaisseau extraterrestre enverrait des sondes sur Terre, affirme un chercheur du Pentagone

https://fr.sputniknews.africa/20230325/un-vaisseau-extraterrestre-enverrait-des-sondes-sur-terre-affirmr-un-chercheur-du-pentagone-1058317547.html

Il existe de faibles chances pour que l'astéroïde Oumuamua soit en réalité un engin extraterrestre nous espionnant, ont affirmé dans une étude un physicien de... 25.03.2023

La science-fiction n’a qu’à bien se tenir: les extraterrestres seraient déjà là et seraient même en train de nous observer! C’est en tout cas la thèse insolite avancée par Abraham Loeb, physicien de Harvard et Sean M. Kirkpatrick, directeur du Bureau de résolution des anomalies tout domaine (AARO) du Pentagone, dans une étude encore sous évaluation.Les deux compères doutent en effet de la nature de corps stellaire Oumuamua, premier objet identifié à venir de l’extérieur du système solaire. Selon eux, il existe une possibilité pour que cet astéroïde soit en réalité… un vaisseau extraterrestre!Mieux encore: ce vaisseau larguerait des sondes sur Terre, en vue d’observations! Le météore IM2, qui s’est écrasé sur notre planète peu avant l’approche d’Oumuamua pourrait être une de ses sondes, à en juger par ses données orbitales.Les deux chercheurs poussent le scénario assez loin, se demandant comment pourrait fonctionner ces sondes extraterrestres.Un objet énigmatiqueAbraham Loeb n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il avait déjà affirmé qu’Oumuamua pouvait avoir une origine artificielle en 2021. Il se basait alors sur la luminosité de l’objet et sur son accélération à partir du soleil, sans queue de comète. Le corps interstellaire, d’abord considéré comme une comète, avait d’ailleurs été reclassé en astéroïde par la suite.Divers hypothèses sont apparues pour tenter d’expliquer les étranges particularités d’Oumuamua. Certains ont d’abord parlé d’un iceberg d’hydrogène, alors que d’autres y ont vu un nuage repoussé par la lumière du soleil.Aujourd’hui, la thèse la communément admise est celle d’un astéroïde qui s’est réchauffé en passant devant le Soleil, ce qui aurait provoqué un "dégazage" expliquant son accélération soudaine.

