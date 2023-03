https://fr.sputniknews.africa/20230325/un-temple-de-ra-revele-des-secrets-de-ramses-ii-en-egypte---photos-1058310289.html

Un temple de Ra révèle des secrets de Ramsès II en Égypte - photos

Des fragments d'une statue de Ramsès II, le plus puissant et le plus célèbre pharaon d'Égypte, ont été mis au grand jour par des archéologues. Le temple étudié... 25.03.2023, Sputnik Afrique

Des archéologues égyptiens ont découvert des statues brisées, dont celle du pharaon Ramsès II représenté sous forme d'un sphinx en quartz dans un ancien temple du Soleil. Les fouilles ont lieu à Héliopolis, un site archéologique près du Caire qui abritait jadis une grande ville.La tête de la statue de sphinx représente Ramsès II, dont le règne s'étendait de 1279 avant J.-C. à 1213 avant J.-C., un souverain qui a étendu l'empire égyptien. Le temple a été fondé par Ramsès II.Une "résidence" du dieu du SoleilLes fragments sculptés dans la pierre comprennent également des représentations de Ramsès IX (de 1126 avant J.-C. à 1108 avant J.-C.), Horemheb (de 1323 avant J.-C. à 1295 avant J.-C.) et Psamtik II (de 595 avant J.-C. à 589 avant J.-C.), a raconté le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué du 20 mars.Les temples du Soleil ont été construits entre 1550 et 1070 avant J.-C. et sont dédiés à Ra, ancien dieu solaire égyptien, mais celui d'Héliopolis était d'une importance particulière.Selon l'ancienne croyance égyptienne, Héliopolis est l'endroit où vivait ce dieu. Les pharaons étaient considérés comme la représentation terrestre de Ra, ils étaient donc responsables de l'entretien de ces temples.

