Quatre obusiers et 11 drones: ce que Kiev a perdu en 24 heures

Le dernier bilan de l'opération militaire spéciale en Ukraine mis à jour quotidiennement par la Défense russe fait état de plusieurs obusiers et d'une dizaine...

2023-03-25T15:56+0100

2023-03-25T15:56+0100

2023-03-25T15:56+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

ministère russe de la défense

bilan

pertes

Selon une nouvelle mise à jour des combats dans la zone du conflit publiée par la Défense russe, Kiev a perdu en 24 heures 400 militaires tous axes confondus.Bilan des pertes sur les axes principauxLa défense antiaérienne a intercepté six projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et Olkha et un missile antiradar HARM. 11 drones, dont un Bayraktar TB-2, ont été détruits.

