L'Otan "a déjà investi tant de ressources en Ukraine que sa réputation est en jeu"



En cas de victoire de la Russie en Ukraine, les États-Unis pourraient soit faire entrer un contingent de l'Otan dans ce pays soit lancer une guerre par...

La défaite de Kiev n'est pas un scénario irréaliste compte tenu des graves pénuries de munitions auxquelles l'Ukraine est actuellement confrontée, a noté l'avocat américain James Rickards dans une tribune sur le site Daily Reckoning. Tôt ou tard, la Russie pourrait donc commencer à gagner le conflit et l'Ukraine à s'effondrer. Car Kiev manque d'obus d'artillerie et l'Otan n'en a pas beaucoup plus à lui donner, estime l'expert.En cas de défaite de l'Ukraine, l'administration Biden et ses alliés de l'Otan auront du mal à reconnaître la victoire de Moscou, selon lui. Ils "ont déjà investi tant de ressources et tant de prestige en Ukraine que leur réputation est en jeu. Perdre carrément face à la Russie dans cette guerre par procuration serait pour les États-Unis un plus grand désastre stratégique que l'Afghanistan, l'Irak ou tout autre revers géopolitique depuis la guerre du Vietnam".Un conflit direct?En outre, Biden et ses alliés pourraient "encourager" la Pologne à envoyer des troupes dans l'ouest de l'Ukraine pour affronter les Russes. "Soit dit en passant, les dirigeants polonais sont peut-être encore plus antirusses que les nôtres, ce n'est donc pas impossible."Et une escalade risque de mener à la guerre nucléaire, avertit-il.

