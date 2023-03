https://fr.sputniknews.africa/20230325/comment-tiktok-empeche-la-norvege-daugmenter-sa-production-darmes-pour-lukraine-1058310437.html

Comment TikTok empêche la Norvège d’augmenter sa production d’armes pour l’Ukraine

Comment TikTok empêche la Norvège d’augmenter sa production d’armes pour l’Ukraine

Le fabricant d’armes norvégien Nammo éprouve une pénurie d’électricité qui l’empêche d’accroître sa production. Les capacités du réseau ont été réservées par... 25.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-25T08:25+0100

2023-03-25T08:25+0100

2023-03-25T08:25+0100

donbass. opération russe

international

norvège

tiktok

production d'armes

électricité

pénuries

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/02/06/1045188170_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_e18b701847f4b0f74dcf1cec491c1d4c.jpg

Il s’est avéré que l’approvisionnement de l’Ukraine en munitions dépendait d’une application de partage de vidéo.Le fabricant norvégien Nammo qui produit des munitions pour les forces armées norvégiennes, les alliés de l'Otan et l'Ukraine n’a pas suffisamment d’électricité pour augmenter sa production. Les capacités du réseau sont employées par un centre de données de TikTok.L’entreprise, dont les employés produisent des missiles et des munitions 24 heures sur 24, doit étendre considérablement ses installations pour livrer des commandes d'un milliard de dollars du gouvernement, des forces armées et des pays alliés, notamment pour les livraisons vers l’Ukraine, rapporte le quotidien norvégien VG.Pour ce faire, il faut de l’électricité, laquelle est déficitaire.Choisir entre les vidéos de chats et la production d’armesEn cause, la mise en place d’un centre de données TikTok qui a décroché un contrat d’électricité géant avec le fournisseur local.Et d’ajouter: "Les autorités doivent choisir entre stocker des vidéos de chats ou sécuriser des fonctions sociales critiques".La "risée de l’Otan"La Russie avait précédemment envoyé une note aux pays de l’Otan en lien avec la livraison d’armes à l’Ukraine.Le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir que les pays de l’Otan jouaient avec le feu en fournissant des armes à l’Ukraine.

norvège

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, norvège, tiktok, production d'armes, électricité, pénuries, ukraine