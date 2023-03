https://fr.sputniknews.africa/20230324/sabotage-des-nord-stream-comment-la-desinformation-est-elle-devenue-une-arme-de-la-guerre-hybride-1058306688.html

Sabotage des Nord Stream: comment la désinformation est-elle devenue une arme de la guerre hybride?

La réaction des médias occidentaux à un reportage impartial sur les cerveaux de l'explosion des gazoducs a montré que la guerre moderne est menée par tous les... 24.03.2023, Sputnik Afrique

Sabotage des Nord Stream: comment la désinformation est-elle devenue une arme de la guerre hybride? La réaction des médias occidentaux à un reportage impartial sur les cerveaux de l'explosion des gazoducs a montré que la guerre moderne est menée par tous les moyens. Ryma Rouibi, enseignante-chercheuse à l’ENSJSI, à Alger, partage à L’Afrique en marche ses réflexions sur la stratégie à adopter pour ne pas devenir une victime de fake news.

Le journaliste indépendant américain lauréat du prix Pulitzer Seymour Hersh a publié une enquête accusant le Président Biden d’avoir ordonné le sabotage des gazoducs Nord Stream, qui relient la Russie à l'UE via la mer Baltique. Curieusement, alors que le rapport de Hersh a provoqué une onde de choc dans le monde entier, les gouvernements et les médias de masse occidentaux ont choisi de l'ignorer. Pis encore, le New York Times a fait paraître une contre-enquête maladroite et manifestement sans arguments consistants. Cette publication n’a finalement servi qu'à attirer encore plus l'attention sur la culpabilité des États-Unis dans l'explosion des gazoducs."La désinformation et la manipulation, aussi bien de l’opinion publique que des dirigeants politiques, n’ont pas commencé avec le lancement de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine", estime Mme Rouibi, rappelant qu’"en 1990 déjà, l’Irak a été l’objet d’une des plus célèbres campagnes de désinformation et de manipulation de l’histoire". Selon la chercheuse algérienne, "la mobilisation de la communauté internationale par la suite pour appliquer les résolutions de l’Onu contre l’Irak n’a été que plus facile". Et d’ajouter qu’"en 2003, nous avons vu comment les États-Unis ont envahi l’Irak à partir d’une fake news ‘officielle’, celle des armes de destruction massive". Ce "que subit la Russie aujourd’hui en termes de désinformation relève des mêmes principes et stratégies, mais avec plus de moyens technologiques, notamment Internet et les réseaux sociaux", souligne-t-elle.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

