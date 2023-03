https://fr.sputniknews.africa/20230324/lors-de-la-guerre-en-yougoslavie-les-africains-etaient-plus-bienveillants-que-les-occidentaux-1058307051.html

Lors de la guerre en Yougoslavie, "les Africains étaient plus bienveillants que les Occidentaux"

Lors de la guerre en Yougoslavie, "les Africains étaient plus bienveillants que les Occidentaux"

L'Otan a bombardé la Yougoslavie pendant 78 jours en 1999. Les frappes ont commencé le 24 mars. Un Serbe s'est souvenu au micro de Sputnik de cette période... 24.03.2023, Sputnik Afrique

Le 24 mars 1999 débutait la campagne de bombardement de la Yougoslavie par les forces de l'Otan qui a duré 78 jours. Or, "la guerre n'a jamais cessé ici", a déclaré à Sputnik Bojan Milivojević, qui a passé toutes ces journées effrayantes de 1999 à Kosovska Mitrovica, devenue l'archétype de la ville divisée entre Serbes et Albanais. Il avait neuf ans à l'époque.La famille a vécu ensuite dans le sous-sol, dans le noir et la terreur. Elle ne pouvait pas se douter qu'elle y passerait 78 jours.Kosovska Mitrovica était une cible de choix pour l'aviation de l'Otan. Elle a notamment bombardé la colline où, comme le pensaient les pays agresseurs, étaient stationnées les troupes yougoslaves. Mais l'armée n'était pas là, le radar avait signalé des restes de bâtiments anciens. Les grands-parents de M.Milivojević habitaient là, et les explosions ont renversé la chaise sur laquelle était assise sa grand-mère.Selon lui, tous les habitants ressentent aujourd’hui encore les retombées de ce stress.Des AfricainsL'un des soldats, originaire du Cameroun ou du Nigeria, jouait au football avec les enfants, raconte le Serbe, reconnaissant.Même aujourd’hui, Kosovska Mitrovica vit plutôt en guerre qu’en paix, dit-il. Les drapeaux serbes, présents partout, montrent que le peuple d'ici se sent serbe. D'autre part, les drapeaux albanais et les arrestations fréquentes de Serbes, de même que la présence de soldats de l'Otan n'inspirent pas aux habitants de confiance envers cette mission.Un Français a compris cette erreur"Nous avons choisi le camp des fauteurs de guerre", regrette, 24 ans après, le colonel Jacques Hogard. Il a commandé les forces spéciales françaises lors de la guerre contre les Serbes. Sauf qu'il a compris qu’une erreur avait été commise très vite."Nous avons dû faire face tout de suite à des règlements de comptes de la part d'Albanais contre les Serbes, contre les Roms." Pour les faire partir, les Albanais brûlaient leurs maisons et les tuaient s'ils ne partaient pas, témoigne-t-il.Arrivé en Yougoslavie après son démembrement, le militaire s'est rapidement rendu compte que le narratif officiel de l'Otan selon lequel "les Serbes sont méchants, les Albanais sont gentils" ne correspondait pas à la réalité. D'ailleurs, "ce n'étaient pas des Albanais", mais des gens de l'armée de libération du Kosovo, note-t-il.Le Français dit avoir senti qu'il n'apportait pas la paix, mais beaucoup de complications pour l'avenir. Et il a décidé de partir.

