Joseph Kasa-Vubu, père de l’indépendance de la République démocratique du Congo

Ce 24 mars, les Congolais commémorent la mort de Joseph Kasa-Vubu, premier Président de la République démocratique du Congo, décédé en 1969 dans sa résidence... 24.03.2023, Sputnik Afrique

Né en 1917 à Dizi et décédé le 24 mars 1969 à Boma, M.Joseph Kasa-Vubu était le leader du parti Abako et est considéré comme l'un des hommes politiques congolais les plus modérés. Appelé au Congo le "père de l'indépendance", il a été le premier Président de la République démocratique du Congo.

