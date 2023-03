https://fr.sputniknews.africa/20230324/face-a-la-crise-du-dollar-le-kenya-envisage-dutiliser-son-shilling-pour-lachat-de-petrole-1058301736.html

Face à la crise du dollar, le Kenya envisage d'utiliser son shilling pour l'achat de pétrole

Au Kenya, le Président espère résoudre le problème de la pénurie de dollars US dans les deux semaines à venir en signant un accord d'achat de pétrole en... 24.03.2023, Sputnik Afrique

En vue de résoudre la crise du dollar, le Président kenyan William Ruto a décidé que le Kenya achèterait du pétrole avec les shillings kényans. Cette mesure devrait diminuer la demande de dollars dans le pays.Le coût d'achat d'un dollar au Kenya a atteint 145,5 shillings. La demande de billets verts dans le pays a augmenté au cours de ces dernières années en raison de la forte demande des importateurs. M.Ruto a accusé les cartels pétroliers de stocker des dollars en réponse à la crise de la monnaie, à l'origine d'une pénurie de carburant au Kenya.La demande devrait chuter après la signature d'un accord d'importation de carburant à crédit par les gouvernements kenyan et saoudien. Cette mesure devrait "garantir la disponibilité des dollars". "Dans les deux semaines à venir, les choses seront différentes, car nos compagnies pétrolières paieront désormais le carburant en shillings kenyans", a déclaré le Président à la Bourse de valeurs de Nairobi le 22 mars, relate la radio Capital FM."Le marché sera différent"L'accord permettra aux Kenyans d'acheter de l'essence avec un crédit de six mois.Le Kenya importe la grande majorité de son carburant de pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, entre autres, et paie en dollars.

