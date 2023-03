Terrorisme en 2022: ce pays africain à la deuxième place du top 10 des pays affectés

Le Burkina Faso est le premier pays en Afrique et le deuxième au monde le plus touché par le terrorisme en 2022, selon l’Indice mondial du terrorisme 2023, un rapport publié par l’Institut pour l’économie et la paix (IEP). Découvrez le top 10 des pays impactés par le terrorisme en 2022.