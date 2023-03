https://fr.sputniknews.africa/20230323/tanzanieinde-le-passage-au-commerce-en-devises-locales-fera-monter-les-echanges-1058294833.html

Tanzanie–Inde: le passage au commerce en devises locales fera monter les échanges

Tanzanie–Inde: le passage au commerce en devises locales fera monter les échanges

La dédollarisation bat son plein. Déjà troisième partenaire commercial de la Tanzanie, l'Inde espère développer davantage le commerce bilatéral après le... 23.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-23T11:28+0100

2023-03-23T11:28+0100

2023-03-23T11:28+0100

tanzanie

inde

commerce

international

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/17/1058294675_0:450:2779:2013_1920x0_80_0_0_a398c2dc9d1f7c5c62185471d3993458.jpg

Le volume commercial entre la Tanzanie et l'Inde s'est élevé à 4,5 milliards de dollars américains au début du mois de mars, a indiqué le haut-commissaire de l'Inde en Tanzanie Binaya Pradhan, relate le média Allafrica. Les deux pays avaient convenu d'utiliser leurs monnaies nationales lors de leurs échanges commerciaux."La Tanzanie et l'Inde utiliseront leurs propres devises dans les transactions, ce qui fait partie d'un accord de règlement commercial bilatéral", a révélé l'envoyé lors d'un forum d'affaires. "Cette décision stimulera le commerce bilatéral entre la Tanzanie et l'Inde alors que nous envisageons une croissance potentielle de notre commerce."Il faudrait en profiter!L'Inde est le troisième partenaire commercial de la Tanzanie et est actuellement l'un des principaux investisseurs au sein de ce pays, avec 3,7 milliards de dollars américains, ajoute le Daily news.Le diplomate a exhorté les institutions financières nationales à profiter de ce nouveau cadre pour faciliter les paiements en devises locales. Selon lui, la Bank of Baroda a déjà commencé à mettre en œuvre cet accord, tant en Inde qu'en Tanzanie.Des échanges actifsL'Inde est actuellement la cinquième plus grande économie du monde et possède un secteur technologique assez développé, a-t-il souligné.Les principales exportations indiennes vers la Tanzanie sont des produits pétroliers, pharmaceutiques et chimiques, les véhicules à moteur, les appareils électriques, les articles en fer et en acier, le sucre, les machines. La Tanzanie exporte de l'or, des noix de cajou, des légumineuses, du bois, des clous de girofle, des minerais et des déchets métalliques, des pierres précieuses."Nos investissements s'étendront aux secteurs agricole, minier et pharmaceutique", a déclaré M. Pradhan.

tanzanie

inde

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tanzanie, inde, commerce, international, afrique subsaharienne