"Soutien à la Chine", "Nous aimons la Russie": une marche à Bangui après le meurtre de 9 Chinois

Près de 200 manifestants ont défilé à Bangui pour exprimer leur soutien à la Russie et à la Chine, dont neuf ressortissants ont trouvé la mort dans une attaque... 23.03.2023, Sputnik Afrique

Une mobilisation en soutien à la Chine et à la Russie s’est tenue le 22 mars dans la capitale centrafricaine de Bangui. Une marche à l’appel du Front Républicain a réuni quelque 200 personnes.Avec des drapeaux russes aux mains, les manifestants ont en outre brandi des pancartes avec des inscriptions telles que: "Soutien à la Chine", "Non aux attaques terroristes" ou encore "La Russie c’est Wagner, nous aimons la Russie et nous aimons Wagner".Après avoir commencé le matin, la marche s'est achevée à la mi-journée au pied du monument en hommage aux forces armées (FACA) et à ses alliés russes.Des Chinois tués dans une attaqueNeuf ressortissants chinois ont été assassinés sur un site minier exploité par le groupe chinois Gold Cost Group dans le centre du pays le 19 mars.Xi Jinping a appelé le 20 mars à "sévèrement punir" les coupables, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.Le Premier ministre centrafricain a promis que les auteurs en répondront devant la justice.

