Premier ministre russe: l'Occident ciblait le peuple avec les sanctions, mais "nous avons tenu"

Le Premier ministre russe a tiré le bilan de la situation économique nationale, alors que depuis un an les sanctions occidentales pèsent sur elle. D'après... 23.03.2023, Sputnik Afrique

Les tentatives d'exclure la Russie de l'espace économique mondial via les sanctions ont échoué, Moscou continue de renforcer ses liens avec les pays amicaux, a jugé le Premier ministre russe dans son rapport sur le travail du gouvernement en 2022.En introduisant les sanctions, l'Occident a tenté d'assurer qu'elles ne visaient pas les Russes, mais maintenant il est clair pour tout le monde que "la cible principale, c'était notamment le peuple russe", a déclaré ce 23 mars Mikhaïl Michoustine.D'après le chef du gouvernement russe, l'Occident "n'a dédaigné aucun moyen" contre Moscou. "Ils ont explosé les conduites du gazoduc Nord Stream. Ils ont arrêté des comptes bancaires, ont déconnecté [les Russes] du système des règlements internationaux. Ils ont tenté de bloquer toutes les opérations bancaires et toute autre activité économique" et ont également "voulu provoquer un chômage massif en Russie et péjorer radicalement le niveau de vie", a déployé M.Michoustine.Il a noté que même certaines organisations internationales prédisent désormais une dynamique positive pour la Russie en 2023 et un taux de croissance du PIB possiblement plus élevé que celui des pays développés dès 2024.

