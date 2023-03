https://fr.sputniknews.africa/20230323/le-burundi-veut-intensifier-sa-cooperation-militaire-avec-la-russie-1058299796.html

Le Burundi veut intensifier sa coopération militaire avec la Russie

Le Burundi veut intensifier sa coopération militaire avec la Russie

En visite en Russie, le chef de la diplomatie burundaise s'est prononcé en faveur d'un partenariat renforcé avec Moscou en matière de défense. 23.03.2023, Sputnik Afrique

Le Burundi est prêt à consolider son partenariat avec la Russie en matière de sécurité et de coopération militaro-technique, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du pays, Albert Shingiro, lors d'une conférence de presse avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, à Sotchi.Selon lui, le Burundi a toujours entretenu de bonnes relations avec la Russie dans les domaines concernés et souhaite les développer.Il a tenu à souligner que le Président burundais, Évariste Ndayishimiye, accordait une grande attention aux questions de sécurité et voulait, "avec ses collègues de la région, restaurer la paix en RDC".

