Bonheur: voici les pays les plus heureux d'Afrique

Cette semaine est marquée par la Journée internationale du bonheur, célébrée le 20 mars et instaurée par les Nations unies. Une nouvelle édition du Rapport sur le bonheur dans le monde (World Happiness Report, WHR), publié pour la première fois en 2012, a été rendue publique à cette occasion.La Sierra Leone à l'arrière-gardeSelon le rapport, la Guinée est le pays le plus heureux d’Afrique de l’Ouest, le 5e en Afrique et le 91e au monde. Sur le plan continental, le top 5 est formé par l’île Maurice (61e), l’Algérie (81e), l’Afrique du Sud (85e), le Congo (86e) et la Guinée. En revanche, la Sierra Leone (135e) est le pays le moins heureux de l'Afrique, suivi par le Zimbabwe (134e) et la RDC (133e).Le Maroc se positionne 100e et 7e dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, et 8e en Afrique, derrière le Gabon (94e), le Nigeria (95e), le Cameroun (96e) et le Mozambique (97e).Le record de la FinlandeRevenus, santé, présence de quelqu'un sur qui compter, sentiment de la liberté de prendre des décisions importantes, absence de corruption, générosité, voici les facteurs sur lesquels est basé le rapport, fait sur une période de trois ans.L’Afghanistan, marqué par des décennies de guerre, occupe la dernière place sur l’indice annuel depuis 2020. Et la Finlande a décroché la première place pour la sixième année consécutive.

