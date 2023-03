https://fr.sputniknews.africa/20230322/la-tanzanie-decrypte-lepidemie-mysterieuse-qui-lavait-frappee-1058280396.html

La Tanzanie décrypte l'épidémie mystérieuse qui l’avait frappée

La Tanzanie décrypte l'épidémie mystérieuse qui l’avait frappée

La ministre tanzanienne de la Santé, Ummy Mwalimu, a annoncé mardi que la maladie qui a tué cinq personnes dans le pays a été identifiée comme provenant du... 22.03.2023, Sputnik Afrique

Les autorités sanitaires avaient demandé à des experts médicaux d'enquêter sur une mystérieuse maladie "transmissible" qui a été détectée chez "sept personnes avec des symptômes tels que fièvre, vomissements, hémorragies et insuffisance rénale". "Les résultats de notre laboratoire de santé publique ont confirmé que la maladie était provoquée par le virus de Marburg", a affirmé la ministre, appelant la population au calme "car le gouvernement a réussi à contenir la propagation de la maladie". Trois patients sont hospitalisés et 161 contacts sont suivis par les autorités, a-t-elle ajouté, assurant qu'"il y a pas de raison de paniquer ou d'interrompre les activités économiques". Cousin d'Ebola, le virus de Marburg se transmet à l'homme par les chauves-souris frugivores et se propage dans l'espèce humaine par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées, ou avec les surfaces et les matériaux. Cette maladie très virulente provoque une fièvre hémorragique avec un taux de létalité pouvant atteindre 88%.

