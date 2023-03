Anniversaire du massacre nazi de Khatyn: une tragédie à ne pas oublier

https://fr.sputniknews.africa/20230322/anniversaire-du-massacre-nazi-de-khatyn-une-tragedie-a-ne-pas-oublier-1058285867.html

Les nazis ont brûlé vifs 149 habitants du village biélorusse de Khatyn le 23 mars 1943. Au jour de cette tragédie, Sputnik revient sur ce crime de guerre... 22.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-22T16:03+0100

2023-03-22T16:03+0100

2023-03-22T16:04+0100

Le 22 mars 2023 marque le 80e anniversaire du massacre de Khatyn. Il s'agit de l'un des épisodes les plus sanglants de la Seconde Guerre mondiale. Le village de Khatyn, en Biélorussie, a été rasé et sa population massacrée par les nazis en représailles à une attaque de partisans.La Biélorussie, occupée par Hitler durant les premiers mois suivant l'invasion de l'URSS, s'est rapidement transformée en un pays de résistants. De petites unités portaient des coups ciblés aux nazis sur les arrières. En riposte, les Allemands punissaient avec cruauté la population civile et organisaient des exécutions effrayantes.Une action punitiveLe 22 mars 1943, une unité de partisans a attaqué un convoi motorisé allemand, non loin de Khatyn. Quatre officiers de la police militaire du 118e bataillon Schutzmannschaft, un bataillon de police composé majoritairement de collaborateurs ukrainiens, de prisonniers de guerre et de déserteurs, ont été tués.Par la suite, les partisans se sont cachés dans la forêt. Les renforts appelés par les nazis ont encerclé Khatyn, où menaient des traces de sang. Ils ont rassemblé tous les habitants dans un hangar et l'ont verrouillé. Puis ils l’ont encerclé avec de la paille et y ont mis le feu. Ceux qui essayaient de se sauver des flammes étaient tués. Ils ont ensuite pillé le village et l'ont brûlé.149 personnes, dont 75 enfants de moins de 16 ans, ont été tuées. Par miracle, deux fillettes ont réussi à s'enfuir pour être recueillies par des habitants d'un village voisin. Mais celui-ci a connu le même sort que Khatyn, et les fillettes ont été tuées.Seuls deux enfants en sont sortis vivants. Blessés, ils ont été soignés par des Biélorusses. Un forgeron a également survécu au massacre. Il a perdu conscience et a retrouvé ses esprits lorsque les Allemands étaient déjà partis. Il a vu son fils mourir de blessures sous ses yeux.Tous les criminels n'ont pas été retrouvésUn mémorial a été construit en 1969 sur l'emplacement du village détruit. La sculpture centrale a été inspirée par l'image de ce père malheureux, portant son enfant mort.619 autres villages biélorusses ont connu le même sort pendant la guerre. 186 n'ont jamais été reconstruits.Les bourreaux de Khatyn et des autres localités ont été recherchés pendant de longues années. Une partie d'entre eux se sont enfuis en Pologne puis en France. Certains ont été retrouvés et traduits en justice des décennies plus tard. D'autres n'ont jamais été retrouvés.Intervenant ce mercredi à l'occasion de cet anniversaire, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a rappelé que "des acolytes des nazis, avant tout nombre de collaborateurs ukrainiens, ont joué un rôle clé dans ce massacre". Elle a établi un parallèle avec les groupes néonazis qui sont actuellement actifs en Ukraine et encouragés par l'administration ukrainienne.

