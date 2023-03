https://fr.sputniknews.africa/20230321/un-puissant-seisme-frappe-lafghanistanle-pakistan-et-louzbekistan-1058276293.html

Un puissant séisme frappe l'Afghanistan, le Pakistan et l'Ouzbékistan

Un séisme de magnitude 6,5 a été enregistré en Afghanistan, selon l'Institut des études géologiques des États-Unis et le Centre sismologique euro-méditerranéen... 21.03.2023, Sputnik Afrique

Le tremblement de terre de magnitude 6,5 s'est produit ce mardi 21 mars, à 16h47 UTC, dans le nord-est de l''Afghanistan, ont annoncé le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) et l'Institut de géophysique américain (USGS).Le séisme a également été ressenti au Pakistan, en Inde et en Ouzbékistan, selon les médias. L'épicentre se trouvait dans la région montagneuse de l'Hindou Kouch, qui se trouve près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne, précise le CSEM. Le foyer du tremblement de terre se trouvait à environ 190 km de profondeur.

