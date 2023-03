https://fr.sputniknews.africa/20230321/lue-serait-devenue-une-alliance-militaire-sur-fond-de-conflit-en-ukraine-1058278105.html

L'Union européenne (UE) s'est transformée en une alliance militaire, a tweeté Geoffrey Young, homme politique américain et candidat Démocrate au poste de gouverneur du Kentucky.Livraisons d’armes européennes à KievEn décembre, M.Young s’est dit dégoûté par tous les Démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis pour avoir voté l’envoi d’armes et d’aide financière supplémentaires au gouvernement "nazi" d’Ukraine.En effet, un projet de budget d’un montant total de 1.700 milliards de dollars, comprenant 45 milliards pour l’Ukraine, avait été voté le 23 décembre par le Congrès américain.Depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, l’Occident soutient Kiev en lui fournissant des armes pour des dizaines de milliards de dollars.Moscou, pour sa part, a déclaré à plusieurs reprises que ces livraisons ne faisaient que prolonger le conflit et que les armes livrées devenaient une cible légitime pour l'armée russe.

