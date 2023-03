https://fr.sputniknews.africa/20230321/la-russie-est-prete-a-repondre-au-besoin-croissant-denergie-de-la-chine-selon-poutine-1058275044.html

La Russie est prête à répondre au besoin croissant d'énergie de la Chine, selon Poutine

Moscou et Pékin resserrent leurs liens dans le secteur énergétique. Vladimir Poutine a annoncé, durant la visite de Xi Jinping à Moscou, que la Russie était... 21.03.2023

Les entreprises russes sont en mesure de livrer à la Chine autant de produits énergétiques qu’elle veut, à la fois dans le cadre de contrats déjà conclus et en dehors. Vladimir Poutine a fait cette déclaration ce mardi 21 mars lors de négociations russo-chinoises organisées pendant la visite d’État du Président chinois, Xi Jinping, à Moscou.Xi Jinping est arrivé en Russie le 20 mars pour une visite d’État. C’est son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection pour un troisième mandat présidentiel.À son arrivée en Russie, M.Xi a noté que Pékin et Moscou étaient des partenaires fiables et que dans un monde loin d'être calme, la Chine était prête avec la Russie à défendre le droit international. La visite du dirigeant chinois à l'invitation du Président de la Fédération de Russie durera jusqu’au 22 mars.

