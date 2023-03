https://fr.sputniknews.africa/20230321/la-hongrie-revele-a-quelle-condition-elle-soutiendra-ladhesion-de-lukraine-a-lotan-1058269953.html

La Hongrie révèle à quelle condition elle soutiendra l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan

La Hongrie révèle à quelle condition elle soutiendra l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan

Budapest ne soutiendra pas l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ou à l'Otan si les droits des Hongrois de Transcarpatie ne sont pas respectés par les... 21.03.2023, Sputnik Afrique

Malgré "l’énorme pression" exercée sur Budapest "sur la scène internationale", il ne renoncera pas à la protection de la minorité hongroise habitant l’ouest de l’Ukraine. Le respect de leur droit par Kiev est la condition de l’adhésion de ce pays à Otan ou à l’Union européenne, a souligné le ministre hongrois des Affaires étrangères, M. Szijjarto.Minorité hongroiseActuellement, plus de 100.000 Magyars sont présents dans l’ouest de l’Ukraine, dans la région de Transcarpatie. Cette dernière est plus proche de Budapest que de Kiev et appartenait historiquement à l'empire austro-hongrois jusqu'à sa défaite lors de la Première Guerre mondiale.L'Ukraine a adopté une série de lois controversées selon lesquelles la langue ukrainienne est désormais obligatoire aux examens de fin d'études et le sera bientôt dans au moins 20% des cours. Ces mesures ont suscité la colère du gouvernement hongrois qui est opposé de ce fait au rapprochement de son voisin avec l'Otan.

