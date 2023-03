https://fr.sputniknews.africa/20230321/la-floride-souffrirait-dune-invasion-de-pythons-impossibles-a-eradiquer-1058277393.html

La Floride souffrirait d'une invasion de pythons impossibles à éradiquer

La Floride souffrirait d'une invasion de pythons impossibles à éradiquer

La Floride assiste impuissante à l’accroissement de la population de pythons, à tel point qu’il serait très difficile de s’en débarrasser, selon Fox News. 21.03.2023, Sputnik Afrique

Le nombre de pythons birmans, une espèce invasive, est en hausse dans le sud de la Floride et dans le parc national des Everglades, a relaté la chaîne de télévision américaine Fox News.Selon Fox News, le plus grand python découvert en Floride mesurait environ cinq mètres et pesait 97 kilogrammes.Pourquoi est-il impossible de chasser ces reptiles?Une grande variété de techniques ont été utilisées pour attraper des pythons dans le sud de la Floride. "Bon nombre de ces outils n'ont pas été évalués rigoureusement, en grande partie à cause de la difficulté à détecter les pythons", selon la chaîne.La survie du python de birmanLe python birman est l'un des plus gros de la famille des pythons, mesurant 3,7 mètres en moyenne dans la nature.D’après les médias, cette espèce a fait son apparition dans les Everglades en raison de la libération de serpents captifs du commerce d'animaux exotiques dans les années 1970-1980. Depuis, il fait des ravages dans la biodiversité du parc national et a été classé comme une espèce invasive au début des années 2000.

