La Chine a doublé ses importations d’aluminium russe en un an

Malgré les sanctions occidentales imposées à la Russie, l’importation d’aluminium russe par la Chine a presque doublé en un an. 21.03.2023, Sputnik Afrique

L’importation d'aluminium russe en Chine au cours des 12 derniers mois a augmenté de 93,88% pour atteindre 538.590 tonnes, selon l'Administration générale des douanes de Chine.La valeur totale de l'aluminium russe importé par la Chine entre mars 2022 et février 2023 s'est élevée à 1,36 milliard de dollars, soit une augmentation de 93,69% en termes annuels.Selon la douane chinoise, le commerce total entre la Russie et la Chine a augmenté de 29,3% en 2022, pour atteindre un record de 190 milliards de dollars.Fin février, les États-Unis ont instauré des droits d'importation de 200% sur les entrées de produits en aluminium fabriqués en Russie. Le 10 mars, le Canada a interdit l'importation d'aluminium et d'acier en provenance de Russie.

