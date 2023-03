https://fr.sputniknews.africa/20230321/israel-au-seuil-dune-epidemie-dopioides-selon-une-etude-1058273719.html

Israël au seuil d’une épidémie d’opioïdes, selon une étude

Israël au seuil d’une épidémie d’opioïdes, selon une étude

L’Israël a été classé en 2020 premier consommateur d'opioïdes au monde, devant les États-Unis. Selon une récente étude du Taub Center israélien, le pays serait... 21.03.2023, Sputnik Afrique

En Israël, la consommation excessive d'opioïdes, dont le fentanyl, a des conséquences néfastes sur les jeunes en bonne santé mais aussi vulnérables, et le pays serait déjà proche d’un seuil épidémique, a annoncé le 20 mars le Taub Center for Social Policy Studies de Jérusalem.Pourtant en 2020, Israël avait déjà été classé numéro un mondial de consommation d'opioïdes "dont le fentanyl, qui est 50 fois plus fort que l'héroïne", devant les États-Unis, indique le rapport.La nouvelle étude présente des faits concernant la consommation de narcotiques contre la douleur et leurs effets destructeurs.Que faire pour freiner une possible épidémie?Les initiateurs de l’étude -le professeur Nadav Davidovitch et les docteurs Yannai Kranzler et Oren Miron- proposent des mesures pour diminuer la consommation et prévenir une éventuelle épidémie.Selon eux, Israël devrait s’inspirer des pays qui ont connu les pires crises d'opioïdes, comme les États-Unis et le Canada, et adopter les meilleures pratiques qu'ils ont développées et mises en œuvre avec succès.De même, les autorités israéliennes pourraient établir des protocoles sûrs pour les prescriptions, réduire immédiatement la part des prescriptions non justifiées de fentanyl, étendre les traitements et les contrôles en cas d'abus, ainsi que la coopération entre les organisations. Sans oublier d’ améliorer l'accès à l'aide sociale.Enfin, une mesure politique qui mériterait d'être prise serait d'inclure le fentanyl dans le dépistage régulier des drogues, comme cela a été fait aux États-Unis.Le Taub Center for Social Policy Studies est un institut israélien de recherche socio-économique indépendant et non partisan. Il fournit aux décideurs et au public des conclusions sur les questions les plus critiques auxquelles Israël est confronté dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, du marché du travail et de la politique économique.

