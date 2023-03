https://fr.sputniknews.africa/20230321/ces-10-pays-africains-ou-des-millions-denfants-sont-surtout-menaces-par-des-crises-liees-a-leau-1058264624.html

Ces 10 pays africains où des millions d'enfants sont surtout menacés par des crises liées à l’eau

Selon l'UNICEF, une triple menace s'avère plus grave au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Niger, au Nigéria, en... 21.03.2023

À la veille de la Conférence de l’Onu sur l’eau, prévue du 22 au 24 mars à New York, une nouvelle analyse de l’organisation internationale fait ressortir que 190 millions d’enfants vivant dans 10 pays africains courent des risques extrêmement élevés en raison de la convergence de trois menaces liées à l’eau.L’agence onusienne fait observer que l’Afrique de l’Ouest et centrale est l’une des régions du monde les plus marquées par l’insécurité hydrique et les changements climatiques, ajoutant que la plupart des pays les plus durement touchés, en particulier ceux se trouvant au Sahel, sont également confrontés à l’instabilité et aux conflits armés, qui entravent davantage l’accès des enfants à l’eau potable et à l’assainissement.“L’Afrique fait face à une catastrophe hydrique. Si les chocs liés à l’eau et aux changements climatiques se multiplient à l’échelle mondiale, aucun autre continent ne présente une conjugaison de risques aussi dangereuse pour les enfants”, a souligné Sanjay Wijesekera, Directeur des programmes au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), cité dans l’analyse.Il a signalé que les tempêtes et les inondations dévastatrices, ainsi que les sécheresses sans précédent, détruisent les installations et les habitations, contaminent les ressources en eau, génèrent des crises alimentaires et propagent les maladies.Dans ces 10 pays à haut risque, près d’un tiers des enfants n’ont pas accès au moins à des installations de base d’approvisionnement en eau dans leur foyer, et les deux tiers ne disposent pas de services de base en matière d’assainissement, selon l'Onu.

