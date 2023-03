https://fr.sputniknews.africa/20230320/poutine-met-en-garde-loccident-contre-des-actions-compromettantes-pour-la-securite-nucleaire-1058262716.html

Poutine met en garde l’Occident contre des actions compromettantes pour la sécurité nucléaire

Vladimir Poutine estime que la sécurité nucléaire mondiale est en danger à cause des actions de l’Otan et des États-Unis qui s’accrochent à leur domination en... 20.03.2023, Sputnik Afrique

Les actions de l’Otan susceptibles de nuire à la sécurité nucléaire inquiètent Moscou qui salue la disposition de Pékin à jouer un rôle positif dans le règlement de la crise en Ukraine. Vladimir Poutine a fait cette déclaration à la veille d’une visite de Xi Jinping à Moscou.Crise en Ukraine, un exemple d’efforts destructeursPour le Président russe, la crise en Ukraine soigneusement alimentée par l'Occident est l’un des exemples palpables de ces efforts.L’Occident, qui est en train de perdre sa position dominante, "s'accroche de plus en plus désespérément à des dogmes archaïques" mettant en jeu le destin d'États et de peuples entiers, analyse M.Poutine. Les pressions exercées par les États-Unis sur les pays qui ne se plient pas au diktat américain, deviennent de plus en plus insistantes"."Démontage de l’architecture de sécurité""On assiste à un démontage de l’architecture de sécurité et de la coopération internationales. La Russie a été proclamée ‘menace immédiate’ et la Chine, ‘concurrent stratégique’" par les États-Unis.L’Otan cherche à conférer un caractère mondial à ses activités et entend pénétrer dans la région Asie-Pacifique. "Certaines forces tentent de diviser l'espace eurasien commun en créant un réseau de ’clubs exclusifs’ et de blocs militaires pour freiner le développement de nos pays et léser leurs intérêts. Mais personne ne parviendra à le faire", indique le Président russe.Il décrit les relations russo-chinoises comme prometteuses, promouvant des structures multilatérales comme l’Organisation de coopération de Shanghaï et les BRICS, qui deviennent de plus en plus influentes.

