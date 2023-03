https://fr.sputniknews.africa/20230320/loccident-doit-indemniser-lafrique-pour-le-colonialisme-selon-moscou-1058259216.html

L’Occident doit indemniser l’Afrique pour le colonialisme, selon Moscou

L’Occident doit indemniser l’Afrique pour le colonialisme, selon Moscou

La présidente de la chambre haute du Parlement russe a affirmé que l'Occident devrait être invité à dédommager les pays africains pour l'ère coloniale.

La question de l'indemnisation par l'Occident des peuples d'Afrique, victimes de la période coloniale, doit être soulevée, a déclaré Valentina Matvienko, présidente du Sénat russe, lors de la conférence parlementaire Russie-Afrique à Moscou.La présidente du Sénat russe a aussi estimé que "notre communauté parlementaire peut se mobiliser autour de cette initiative pour appeler les anciennes métropoles à une responsabilité politique et morale".Elle a déploré que les pays occidentaux ne soient en effet pas pressés de reconnaître leur culpabilité "pour le génocide des peuples africains, le pillage et l'exploitation barbare des ressources naturelles africaines, pour les crimes commis".En outre, Mme Matvienko a rappelé que la délégation du Conseil de la fédération avait réalisé une visite officielle en Algérie ce mois-ci. Elle a ajouté que la question de l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français dans le Sahara "reste ouverte et très aiguë pour la société algérienne".Deuxième édition de l’événementLa conférence a réuni une quarantaine de délégations de la plupart des pays africains. Elle vise à renforcer la coopération parlementaire sur fond de formation d’un monde multipolaire.Les interlocuteurs cherchent à formuler des approches unifiées de la réglementation juridique dans l’économie, l’enseignement et la science, ainsi que dans le domaine de la sécurité.Ce 20 mars, Vladimir Poutine s’est prononcé devant les participants.L’événement entre dans le cadre de la préparation du deuxième sommet Russie-Afrique programmé pour fin juillet à Saint-Pétersbourg.

