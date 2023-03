https://fr.sputniknews.africa/20230320/lintervention-us-en-irak-en-2003-ils-ont-utilise-toutes-sortes-darmes-contre-les-civils-1058261464.html

L’intervention US en Irak en 2003: "Ils ont utilisé toutes sortes d'armes contre les civils"

Les États-Unis ont planifié l'effondrement de l'Irak, estime auprès de Sputnik Ayad al-Toufane, l’un des premiers militaires irakiens à avoir affronté... 20.03.2023, Sputnik Afrique

Vingt ans après l’intervention américaine en Irak, les conséquences s’en font toujours sentir, souligne auprès de Sputnik Ayad al-Toufane, brigadier-général qui a commandé la 7e brigade des garde-frontières de l'armée irakienne au moment de l’opération américaine en 2003.L’ancien militaire date le début de l'invasion américaine non pas à partir du 20, mais du 17 mars 2003: dans ses souvenirs, c'est ce jour-là qu'apparaissent les premiers signes d'agression militaire. Au printemps 2003, Ayad al-Toufane sécurisait 22 postes-frontières sur un tronçon de 574 km de la frontière irakienne. Ceux-ci sont devenus les zones les plus dangereuses de combats avec les troupes américaines avant leur arrivée à Bagdad.Le 17 mars, à deux heures du matin, quatre hélicoptères américains ont détruit tous les avant-postes où était stationné le personnel de sa brigade, raconte l’ancien militaire.Usage excessif de la forceLes troupes américaines ont fait un usage excessif de la force, utilisant des armes lourdes à proximité des zones résidentielles, témoigne l’ancien militaire.Armes chimiquesAyad al-Toufane révèle les détails de la bataille pour l'aéroport de Bagdad qui a eu lieu les 3-4 avril 2023. D’après lui, à cette période, "l'un des crimes les plus atroces" a été commis par les troupes américaines."J'ai vu beaucoup de squelettes calcinés de mes propres yeux", affirme-t-il, ajoutant que la zone où les combats ont eu lieu a ensuite été transformée en une zone fermée d’accès pour les Irakiens.Cinq ans plus tard, les troupes américaines ont lancé des appels d'offres pour apporter de la terre depuis l'extérieur de la ville, selon l’ancien militaire."Le sol a été remplacé sur une profondeur de 5 à 10 mètres pour cacher toute trace d’utilisation criminelle d’armes chimiques ", assure-t-il.Baptisée Liberté irakienne, l’intervention américaine en Irak a pris fin le 1er mai 2003. L’opération a été justifiée par la détention présumée par Saddam Hussein d’armes biologiques de destruction massive. Ces informations du renseignement américain n’ont pourtant jamais été confirmées. Le nombre de victimes du conflit n'est pas connu avec exactitude et varie, selon les études et les estimations, de 100.000 à plus d'un million de morts pour la période 2003-2011, combattants et civils confondus.

