Le commerce entre la Russie et ce pays africain a augmenté de 30% en 2022

Le commerce entre la Russie et ce pays africain a augmenté de 30% en 2022

Le volume des échanges entre la Russie et l’Égypte a franchi le seuil des 6 milliards de dollars. Les deux pays cherchent à donner la priorité aux monnaies... 20.03.2023, Sputnik Afrique

Les échanges commerciaux entre la Russie et l'Égypte en 2022 ont augmenté de 30% par rapport à l’année précédente, a déclaré le ministre russe du Commerce et de l'industrie. Leur volume a ainsi dépassé la barre des 6 milliards de dollars, a-t-il spécifié.M. Mantourov a ajouté qu’une importance particulière avait été accordée aux systèmes de paiement utilisés pour les transactions.Le 19 mars, le ministre a annoncé s’attendre à la conclusion d’un accord sur une zone de libre-échange entre l'Union économique eurasiatique et l'Égypte dans un proche avenir.

