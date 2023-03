L'Afrique du Sud réaffirme son soutien à la Russie

"Nous vous assurons que nous continuons à compter sur vous, et vous pouvez être sûrs que nous, en tant que pays et peuple, continuerons à soutenir le peuple russe", a-t-elle indiqué.

Plus tôt, Vladimir Poutine a annoncé qu'au moyen d'efforts conjoints, l'Afrique et la Russie étaient capables de faire beaucoup pour la prospérité et le bien-être des peuples.