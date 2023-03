https://fr.sputniknews.africa/20230319/un-seisme-de-magnitude-68-fait-trembler-lequateur-et-le-perou---images-1058240768.html

Un séisme de magnitude 6,8 fait trembler l’Équateur et le Pérou - images

Au moins 14 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées le 18 mars lors d'un tremblement de terre dans le sud de l'Équateur, qui a provoqué... 19.03.2023, Sputnik Afrique

Selon l'Institut sismologique américain USGS, la magnitude du séisme a atteint 6,8. Les autorités équatoriennes ont pour leur part évalué la magnitude à 6,5, et celles du Pérou à 6,7.Le séisme s'est produit à 12h12 (17h12 GMT), à une profondeur de 44 km, avec pour épicentre la ville de Balao, à environ 140 km au sud du grand port de Guayaquil. Il a semé la panique parmi les habitants qui sont sortis dans les rues. Des habitations se sont effondrées dans plusieurs villes, dont Cuenca (province d'Azuay), l'une des plus touchées.Dans le centre historique de Cuenca, des journalistes de l'AFP ont vu des bâtiments effondrés, des maisons anciennes endommagées, des murs fissurés et des véhicules écrasés par les débris. Plusieurs rues de cette ville ont été bloquées à cause de glissements de terrains provoqués par le séisme.Selon l'Institut océanographique et antarctique de la Marine équatorienne, la secousse "ne remplit pas les conditions susceptibles de générer un tsunami" dans le Pacifique.

