https://fr.sputniknews.africa/20230319/poutine-rappelle-que-la-russie-dispose-darmes-hypersoniques-1058246361.html

Poutine rappelle que la Russie dispose d’armes hypersoniques

Poutine rappelle que la Russie dispose d’armes hypersoniques

La Russie dispose d’armes hypersoniques, mais ne les utilise pas "réellement" au cours de son opération militaire en Ukraine, a déclaré Vladimir Poutine. Le... 19.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-19T16:09+0100

2023-03-19T16:09+0100

2023-03-19T16:09+0100

donbass. opération russe

vladimir poutine

armes hypersoniques

kinjal (missile air-air hypersonique)

avangard (bloc hypersonique)

tsirkon (missile)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/12/1056553663_0:220:3185:2012_1920x0_80_0_0_80714a00f812e08e070372df2c5747f0.jpg

Répondant à la question de savoir s’il avait été possible de déclencher l’opération spéciale dès 2014, le Président russe a expliqué que les problèmes de substitution des importations, de renforcement du système financier et de développement de nouveaux armements n’avaient pas été entièrement résolus à l’époque.Il a rappelé que l’arsenal militaire russe inclut actuellement des armes hypersoniques, ainsi que d’autres systèmes modernes.En 2014, quand la Crimée a été rattachée à la Russie, la situation pouvait être résolue par "des moyens absolument pacifiques", a nuancé le chef de l’État russe.Invulnérable à la défense antimissileEn 2018, Vladimir Poutine avait présenté les missiles hypersoniques Kinjal et Avangard, pendant son adresse au parlement russe. Il avait affirmé que le Kinjal serait capable de porter des ogives nucléaires et conventionnelles vers une cible située à une distance allant jusqu'à 2.000 km. Quant à l’Avangard, il peut manœuvrer en s'écartant de sa trajectoire à une distance allant jusqu’à 1.000 km, ce qui le rend "pratiquement invulnérable" à la défense antimissile, avait-il alors noté. En 2021, Poutine a également annoncé l'achèvement des tests du système de missile hypersonique Zirkon.La Russie continuera à développer le potentiel de combat des forces armées et à produire de l’armement prometteur, avait-il dit début janvier 2023, alors que la frégate Amiral Gorchkov a été équipée de missiles hypersoniques Zirkon.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, armes hypersoniques, kinjal (missile air-air hypersonique), avangard (bloc hypersonique), tsirkon (missile)