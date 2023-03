https://fr.sputniknews.africa/20230319/loccident-a-lui-meme-pousse-les-pays-du-sud-vers-moscou-selon-bloomberg-1058249461.html

L’Occident a lui-même poussé les pays du Sud vers Moscou, selon Bloomberg

L’Occident a lui-même poussé les pays du Sud vers Moscou, selon Bloomberg

Le monde unipolaire souhaité par les États-Unis, ainsi que leur politique et celle des pays occidentaux seraient la raison pour laquelle Moscou bénéficie du... 19.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-19T21:31+0100

2023-03-19T21:31+0100

2023-03-19T21:31+0100

russie

afrique

occident

international

bloomberg

monde multipolaire

sergueï lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/02/1054950940_0:114:3234:1933_1920x0_80_0_0_855a95640a16f4bee934f39e7f62a22f.jpg

La politique de Washington et de ses alliés occidentaux, ainsi que sa volonté de dominer le monde, expliquent la position pro-russe de nombreux États concernant le conflit en Ukraine, relate l’agence de presse américaine Bloomberg.Selon lui, la grande majorité des gens veut vivre dans un monde multipolaire, et non dominé par les États-Unis. C’est la raison pour laquelle de nombreux pays n’appliquent pas de sanctions antirusses initiées par l’Occident.Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a récemment été applaudi lors d’une conférence à New Delhi lorsqu’il a dénoncé le deux poids deux mesures et l’hypocrisie de l’Occident, rappelle la même source.Selon une enquête de Bennett Institute for Public Policy de Cambridge, relayée par Bloomberg, un grand nombre de personnes croient que le Président ukrainien Volodymyr Zelensky est une marionnette de l’Occident.Une diplomatie applaudie en AfriqueSelon Bloomberg, malgré les critiques occidentales à l'encontre de la politique de Moscou, la diplomatie russe se montreremarquablement efficace dans une grande partie de l’Afrique, du Moyen-Orient et dans certaines régions de l’Asie.Après la récente visite de M.Lavrov en Afrique du Sud, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, s’est rétractéedans la dénonciation de l’opération russe en Ukraine.Elle a par contre salué les "relations économiques bilatérales croissantes" de son pays avec Moscou. De plus, presque tous les pays d’Afrique du Nord achètent avec enthousiasme du pétrole russe, constate l’agence.

russie

afrique

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique, occident, international, bloomberg, monde multipolaire, sergueï lavrov