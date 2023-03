https://fr.sputniknews.africa/20230319/le-cameroun-et-la-guinee-equatoriale-signent-un-accord-sur-les-champs-dhydrocarbures-frontaliers-1058243526.html

Le Cameroun et la Guinée équatoriale signent un accord sur les champs d’hydrocarbures frontaliers



Les Présidents camerounais et équato-guinéen, Paul Biya et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ont signé un accord pour la coopération dans l'exploitation de champs... 19.03.2023, Sputnik Afrique

Selon un communiqué publié le 18 mars par la présidence camerounaise, cet engagement commun entre les deux chefs d'État, intervenu en marge de la 15ème session de la Conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), "est une parfaite illustration de la solidarité et de l'intégration sous-régionales".Les deux pays avaient conclu, en juillet 2017, un protocole d'accord en vue de développer conjointement les découvertes de gaz dans les zones dénommées Yoyo et Yolanda, situées à leur frontière maritime.Le champ Yoyo s'étend sur plus de 679 kilomètres carrés dans le bassin de Douala/Kribi-Campo, au sud du Cameroun, contiguë au champ Yolanda qui appartient au bloc I, en Guinée équatoriale.

