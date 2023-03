https://fr.sputniknews.africa/20230319/la-russie-compte-creer-un-centre-de-recherche-biologique-en-ethiopie-1058247667.html

La Russie compte créer un centre de recherche biologique en Éthiopie

Le ministère russe de l’Éducation et de la science a annoncé la création prochaine d’un centre de recherche biologique en Éthiopie. Le chef du ministère a... 19.03.2023, Sputnik Afrique

La Russie s’apprête à ouvrir un centre commun de recherche biologique en Éthiopie sur la base d’une expédition, envoyée dans ce pays par l’Institut russe d’écologie et d'évolution Severtsov, a déclaré Konstantin Moguilevski, vice-ministre russe de l'Éducation et des sciences.M.Moguilevski a précisé que les spécialistes de l’Institut Severtsov sont présents en Éthiopie depuis plus de 30 ans.L’expédition biologique conjointe russo-éthiopienne, un projet de longue dateAddis-Abeba et Moscou ont créé une expédition biologique conjointe à l’époque de l’Union soviétique. L'Académie des sciences de l'URSS et la Commission éthiopienne pour la science et la technologie ont signé un accord à ce sujet en 1987.Les membres de l’expédition étudient la biodiversité, l’évolution des organismes vivants et les ressources biologiques éthiopiennes en vue d’identifier les espèces animales que l’Éthiopie peut utiliser pour développer son économie. Ils ont aussi pour mission de formuler des recommandations environnementales pour l’État éthiopien et d’aider à former les scientifiques du pays. Les chercheurs russes et éthiopiens participent à des programmes de recherche conjoints et rédigent des articles scientifiques, précise une note disponible sur le site de l’Institut Severtsov.

