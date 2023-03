https://fr.sputniknews.africa/20230319/guinee-lopposition-reporte-une-manif-pour-donner-une-chance-aux-discussions-avec-le-pouvoir-1058242419.html

Guinée: l'opposition reporte une manif pour "donner une chance aux discussions" avec le pouvoir

L'opposition en Guinée a reporté une manifestation annoncée pour le 20 mars à Conakry pour "donner une chance aux discussions" avec le pouvoir après avoir... 19.03.2023, Sputnik Afrique

Les autorités guinéennes ont classé le 17 mars le dossier d'Abdoul Sacko, un cadre des Forces vives, une coalition des principaux partis, de syndicats et d'organisations non-gouvernementales.M. Sacko avait été interpellé le 11 mars et relâché le même jour.L'information sur le report de la manifestation prévue lundi a été confirmée samedi soir à des médias par une autre source proche des Forces vives de la Guinée.Après avoir reporté une manifestation prévue le 9 mars pour laisser sa chance à la médiation, les Forces vives avaient appelé à une autre marche "pacifique" demain lundi.Elles réclament un retour rapide des civils au pouvoir et la libération de tous les prisonniers qu'elles considèrent comme "politiques".

