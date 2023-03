https://fr.sputniknews.africa/20230319/ex-ambassadeur-du-benin-moscou-doit-venir-avec-un-partenariat-gagnant-gagnant-en-afrique-1058248693.html

Ex-ambassadeur du Bénin: Moscou "doit venir avec un partenariat gagnant-gagnant en Afrique"

Si plusieurs pays africains ont envoyé leurs délégations à la conférence parlementaire Russie-Afrique à Moscou, c’est parce qu’ils veulent "dire leur mot" et... 19.03.2023, Sputnik Afrique

"La Russie doit venir avec un partenariat gagnant-gagnant vers l'Afrique, tenir compte des réalités actuelles de l'Afrique" si elle compte resserrer ses liens avec ce continent, a déclaré ce dimanche 19 mars à Sputnik Anicet Gabriel Kotchofa, ancien ambassadeur du Bénin en Russie, en marge de la 2e conférence parlementaire Russie-Afrique qui se tient les 19 et 20 mars à Moscou.Dans les relations entre Moscou et le continent africain "tout dépendra de la manière dont la Russie va accueillir l'Afrique", poursuit-il.L’Afrique se joint à la Russie qui propose un monde multipolaireM.Kotchofa insiste sur le fait que l’Afrique veut vivre dans un monde multipolaire et non unipolaire et c’est ce que la Russie propose au continent:Les pays africains prêts à arriver au sommet prévu pour juillet en RussiePour M.Kotchofa, la conférence parlementaire actuelle est "la preuve que l'Afrique est prête à arriver" au grand sommet Russie-Afrique qui va se tenir en juillet de cette année. "Je peux vous dire que l'atmosphère est assez bien. Les Africains ont répondu présents à l'invitation", a-t-il noté.Le diplomate explique que les attentes de l'Afrique après le premier sommet de 2019 n’ont pas été pleinement satisfaites d’abord à cause de l’épidémie du Covid-19 et puis en raison du conflit en Ukraine.

