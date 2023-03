https://fr.sputniknews.africa/20230319/en-russie-les-langues-africaines-sont-desormais-dispensees-a-lecole-1058249289.html

En Russie, les langues africaines sont désormais dispensées à l’école

En Russie, les langues africaines sont désormais dispensées à l’école

Les langues africaines sont d’ores et déjà enseignées dans des écoles russes. L'Institut des pays d’Asie et d’Afrique, une branche de l’Université de Moscou, a... 19.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-19T20:50+0100

2023-03-19T20:50+0100

2023-03-19T20:50+0100

afrique subsaharienne

russie

international

conférence parlementaire russie-afrique 2023

alexeï maslov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0d/1057260279_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f774b8d26a675774a314095852035038.jpg

Certaines écoles secondaires russes ont commencé à enseigner les langues africaines alors que l'Institut des pays d’Asie et d’Afrique, qui fait partie de l’Université Lomonosov de Moscou, propose des programmes actualisés de formation sur la culture, l'histoire et le développement socio-économique de l'Afrique, a annoncé l’Institut qui participe à la 2e conférence parlementaire Russie-Afrique.Il s’agit avant tout du swahili et de l’amharique, qui sont des langues originaires de l’Afrique de l’Est, a déclaré ce dimanche 19 mars Alexeï Maslov, directeur de l'Institut, relayé par les médias:D’autres langues africaines dispenséesL’Institut des pays d’Asie et d’Afrique relance l'enseignement des langues comme le yoruba (langue nigériane), le somali, le zoulou (Afrique du Sud) ou d’autres encore.Vers une association d'universités russes et africainesLors de la conférence Russie-Afrique, le directeur de l’Institut a pris part à une discussion sur le soutien parlementaire pour les échanges entre les universités russes et africaines, selon le communiqué de l’Institut.La discussion a réuni plusieurs dizaines de parlementaires et ambassadeurs qui ont appuyé l'initiative de l’Université de Moscou de créer une association d'universités russes et africaines.Créé en 1954, l’Institut des pays d’Asie et d’Afriqueest un centre de formation de spécialistes des pays et des cultures d'Afrique. Le ministère russe de l'Éducation et des sciences soutient activement la relance des études africaines scientifiques et appliquées.

afrique subsaharienne

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, russie, international, conférence parlementaire russie-afrique 2023, alexeï maslov