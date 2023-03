https://fr.sputniknews.africa/20230319/avec-moscou-et-les-brics-la-rdc-a-un-potentiel-demergence-important-1058246488.html

Avec Moscou et les BRICS, la RDC a un "potentiel d'émergence important"

Avec Moscou et les BRICS, la RDC a un "potentiel d’émergence important"

19.03.2023

La République démocratique du Congo a "un potentiel d’émergence important" avec la Russie et les autres pays des BRICS, a déclaré ce dimanche 19 mars à Sputnik Afrique Léonard She Okitundu, membre de la commission des relations extérieures au Sénat et ex-ministre des Affaires étrangères de la RDC.La Russie fait partie des BRICS, ces pays émergents dont "l’expertise peut servir au continent africain", note le sénateur à la sortie d’une table ronde avec les hommes d’affaires.Domaines de coopération prioritaires Afrique-RussieL’Afrique a des liens historiques avec la Russie qui a aidé les pays de ce continent à conquérir leur indépendance et souveraineté, a rappelé M.Okintundu. À présent, Moscou peut aider les pays africains à acquérir la souveraineté alimentaire, grâce aux projets conjoints dans le secteur des hydrocarbures et l’agriculture.La Russie est loin d’être isoléeÀ l’approche du sommet Russie-Afrique programmé en juillet à Saint-Pétersbourg, l’Occident essaie tant bien que mal d’isoler la Russie. Le parlementaire congolais pense que la Russie est loin d’être isolée, argumentant la proximité existante entre l’Afrique et la Russie.

